Париж, 7 сентября, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи со смертью французского актера Жан-Поля Бельмондо выразил его коллега Ален Делон. Об этом он заявил 6 сентября в эфире телеканала CNews.

Georges Biard Ален Делон

По словам артиста, он «абсолютно подавлен», поскольку Бельмондо был частью его жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее память Жан-Поля Бельмондо почтил на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.