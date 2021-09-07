Тегеран, 7 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Иран не должен уступать рынок Афганистана своим яростным конкурентам, и Тегерану следует использовать нынешнюю ситуацию в соседнем государстве для оживления собственной экономики, считает иранский аналитик. Об этом сообщило агентство Mehr News 6 сентября.

Али Амрайе рассказал журналистам Mehr News, что с учётом нехватки людских ресурсов, а также экономического и научного управления в новом правительстве Афганистана, иранские компании имеют прекрасную возможность инвестировать в инфраструктурные проекты, такие как сталелитейная, железная и медная промышленность, чтобы заключить взаимовыгодную сделку с афганскими соседями.

Эксперт также настоятельно призвал Исламскую Республику Иран изучить существующие возможности, связанные с недавними событиями в Афганистане, для расширения экспорта, в частности, минеральной и металлической продукции.

«Афганистан как страна, которая десятилетиями была вовлечена в конфликты, нуждается в экономическом и промышленном сотрудничестве с соседними государствами для улучшения своей экономики и инфраструктуры», — отметил он, подчеркнув, что Иран может воспользоваться возможностью смены власти в соседней стране для продвижения блестящих экономических перспектив для обеих стран.