Тегеран, 7 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Иранский кинокритик Хамед Солейманзаде был выбран членом жюри Международного кинофестиваля VISIONCORTE в Италии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 сентября.

Иранский кинокритик Хамед Солейманзаде вместе с выдающимся канадским актером и режиссером Йоаном Рейдингером и известной французской актрисой Мари Бовизар были избраны в качестве членов жюри Международного фестиваля короткометражных фильмов VISIONCORTE в Италии.

Фестиваль является одним из важнейших независимых фестивалей короткометражных фильмов в Италии, в котором участвуют более 106 фильмов из 37 стран. Как сообщает агентство Mehr News, международный кинофестиваль пройдет 18−28 сентября 2021 года.

Аналогичным образом, 30 сентября 2020 года Хамед Солейманзаде, критик, исследователь и преподаватель университета, был выбран членом жюри премии FIPRESSI на Международном кинофестивале в Германии.