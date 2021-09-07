Тегеран, 7 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. 6 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде предупредил, что политическая эксплуатация органа ООН по надзору за ядерной деятельностью повлечет за собой ответную реакцию со стороны Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде сделал эти замечания на своей еженедельной пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной поездке генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран, заявив, что следующее заседание совета управляющих МАГАТЭ является обычным явлением.

Он охарактеризовал отношения между Ираном и МАГАТЭ как технические и уважительные, выразив надежду, что никто не будет вмешиваться в эти отношения. Хатибзаде отметил, что министерство иностранных дел осведомлено о поездке Гросси, но не имеет сведений о сроках.

По поводу задержки в переговорах о возможном возвращении США к ядерной сделке иранский дипломат подчеркнул, что Иран ясно дал понять, что продолжит переговоры для обеспечения полного выполнения обязательств США в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и Резолюцией 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Переговоры должны служить высоким интересам Ирана и его народа, которые неоднократно игнорировались из-за нарушений со стороны США и бездействия европейских государств», — заявил официальный представитель МИД Ирана.

Он также сообщил, что переход к демократической власти в Иране был полностью завершен, при этом новый президент и министр иностранных дел четко передали свои послания о необходимости продолжения переговоров.