Тегеран, 7 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. 6 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел телефонный разговор с главой Высшего совета Афганистана по вопросам мира и компромисса Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдулла поздравил Амирабдоллахяна с новой должностью в качестве министра иностранных дел Ирана и высоко оценил позицию Тегерана в защиту афганской нации. Он также подробно остановился на текущем состоянии продолжающейся гуманитарной катастрофы в Афганистане и попросил срочно направить помощь в его страну.

В телефонном разговоре обе стороны согласились с необходимостью кампании по борьбе с терроризмом, а также создания легитимного правительства в Афганистане, состоящего из представителей всех афганских племен и этнических групп.

Обе стороны также решительно согласились с тем, что в конечном счете именно афганская нация должна принять решение о будущем своей собственной страны.