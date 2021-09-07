Тегеран, 7 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Шестая Всемирная культурная выставка стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», организованная Народным правительством Пекина, открылась в Китае при активном участии Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 сентября.

Международная выставка получила самые высокие оценки в программе «Международная выставка культуры и туризма 2021 года». В международной выставке приняли участие около 30 посольств и зарубежных учреждений, которые провели различные художественные и культурные программы, отражающие достижения каждой из стран-участниц.

Выставка также продемонстрировала новую перспективу интеграции культуры и цивилизации, а также проведение рекламно-культурных мероприятий.

Посольство Исламской Республики Иран продемонстрировало некоторые культурные и художественные ценности страны, включая сувениры и изделия ручной работы, туристические достопримечательности, а также богатую культуру и историю.