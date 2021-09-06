Париж, 7 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Память французского актера Жан-Поля Бельмондо в связи с его смертью артиста почтил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава республики написал 6 сентбря на свое странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Французский лидер назвал Бельмондо национальным достоянием. По словам Макрона актер был «величественным героем, знаковой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Agence France-Presse распространило информацию о том, что Жан-Поль Бельмондо скончался на 89 году жизни.