Тегеран, 7 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. 15-й Национальный молодежный музыкальный фестиваль в Иране собрал 2500 музыкантов и певцов со всей страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 сентября.

Участники представили свои работы в таких категориях, как традиционная музыка Дастгах, классическая музыка, народная музыка, сольное творчество и музыкальная композиция.

15-й Национальный молодежный музыкальный фестиваль пройдет онлайн, в нем примут участие великие мастера иранской музыки.

1120 певцов и музыкальных исполнителей были зарегистрированы в категории музыка Дастгах, 410 исполнителей классической музыки, 770 музыкантов народной музыки и 60 исполнителей вокала.

Жюри будет оценивать представленные работы с 6 августа. По итогам оценивания секретариатом фестиваля будут объявлены результаты.

Желающие могут отслеживать события музыкального фестиваля на официальном сайте по адресу nfym.ir.