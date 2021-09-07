Тегеран, 7 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Иранская армия одержала уверенную победу на шестых Международных армейских играх, проводимых в иранском городе Исфаган, в дисциплине «Повелители оружия». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 сентября.

Шестые международные соревнования начались 22 августа с участием четырех команд из Ирана, России, Узбекистана и Вьетнама. Игры в категории «Повелители оружиях завершились 3 сентября.

Соревнования проводились с целью расширения мира, дружбы и культурного взаимодействия между странами-участницами. Одной из задач мероприятия являлся обмен опытом и навыками ведения боевых действий в наземном, водном и воздушном пространствах.

Участвующие военные команды использовали тяжелую и легкую полевую артиллерию, средства противовоздушной обороны (ПВО) и личное оружие. Как сообщает агентство IRNA, международные соревнования в иранском городе Исфаган проходили в пять этапов.