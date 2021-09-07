Тегеран, 7 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. 5 сентября глава Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Карим Хеммати заявил, что 18-я партия вакцины COVID-19, содержащая пять миллионов доз, была успешно доставлена в министерство здравоохранения Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хеммати отметил, что IRCS к настоящему времени импортировала 25 390 000 доз вакцины. Он сослался на последние замечания иранского президента Ибрагима Раиси во время прямого выступления по поводу поставки 40 миллионов доз вакцины, заявив, что процесс будет ускорен.

Ранее Раиси заявил, что администрация решила, что внутреннее производство не может удовлетворить потребности иранского населения в связи с нехваткой в 100 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Президент отметил, что он включил вопрос об импорте вакцин в свои беседы с некоторыми мировыми лидерами, в связи с чем правительство страны обеспечило импорт 40 миллионов доз. Раиси пообещал поставить 40 миллионов доз вакцин против коронавируса к 22 сентября.