Тегеран, 7 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. 5 сентября министр иностранных дел Пакистана во время телефонного разговора со своим иранским коллегой заявил, что Исламабад придает большое значение отношениям с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении министерства иностранных дел Пакистана отмечается, что Шах Махмуд Куреши и Хоссейн Амирабдоллахиан подробно обменялись мнениями о последних событиях в Афганистане.

«Пакистан придает особое значение двусторонним отношениям с Исламской Республикой Иран, и эти братские отношения коренятся в прочных исторических, культурных, религиозных и географических связях», — говорится в заявлении.

По словам Куреши, министр иностранных дел Ирана высоко оценил усилия своего пакистанского коллеги по достижению регионального консенсуса по Афганистану. Куреши также сообщил, что он был первым министром иностранных дел страны, который встретился с новым президентом и главой МИД Ирана в Тегеране.

В заявлении также отмечается, что министры иностранных дел двух стран договорились продолжить консультации между двумя соседними странами по Афганистану и содействовать установлению прочного мира и стабильности в этой стране.