Тегеран, 7 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Товарооборот между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Ираном достиг примерно 9,5 миллиона тонн на сумму 7,303 миллиарда долларов за первые пять месяцев иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 22 августа 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 сентября.

Представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи сделал это замечание, отметив, что торговые обмены увеличились на 24 процента в весовом и 54 процента в стоимостном выражении.

По словам чиновника, Исламская Республика всегда придавала большое значение сотрудничеству с соседними государствами в политической и экономической областях, а также в вопросах безопасности. Таким образом, в последние годы объем региональной торговли значительно вырос.

«В результате такой политики экспорт Ирана в Ирак, Турцию, ОАЭ и Афганистан увеличился, а импорт из ОАЭ и Турции в последнее время процветает», — подчеркнул он.

«ОАЭ закупили у Ирана 5,7 миллиона тонн товаров на сумму 1,912 миллиарда долларов, что свидетельствует об увеличении на 11 процентов в весовом выражении», — заявил Латифи, отметив, что экспорт Ирана в другие страны составил 4,474 миллиона тонн на сумму 17,661 миллиарда долларов за первые пять месяцев.