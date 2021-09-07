Тегеран, 7 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 5 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси в своем послании поздравил иранских спортсменов с блестящими победами на Параолимпийских играх 2020 года в Токио (24 августа — 5 сентября 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Когда был поднят флаг Ирана и над местом проведения игр прозвучал государственный гимн, это указало на то, что сильная иранская молодежь может преодолеть любые трудности и устранить любые препятствия», — отметил президент.

62 иранских паралимпийца завоевали 12 золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медали на Параолимпийских играх в Токио.

Также в своем послании президент Раиси высоко оценил усилия всех, включая тренеров, направленные на то, чтобы помочь спортсменам добиться успеха на соревнованиях.

В связи с этим Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи поздравил иранских спортсменов-паралимпийцев с их победами.

На Параолимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, проходивших в Бразилии, иранским спортсменам-паралимпийцам также удалось завоевать красочные медали, в том числе восемь золотых, девять серебряных и семь бронзовых.