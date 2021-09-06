Луганск, 7 сентября, 2021, 01:32 — ИА Регнум. На шахте «Красный партизан» в Луганской Народной Республике (ЛНР) произошла авария, которая привела к гибели и жертвам среди людей, сообщил 7 сентября в полночь представитель пресс-службы МЧС ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

«В результате происшествия на шахте есть жертвы и пострадавшие», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, на месте создан оперативный штаб, производится деблокировка оставшихся в шахте горняков. В состав координирующей группы вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, другие уполномоченные лица.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что шахте у населённого пункта Червонопартизанск произошёл обрыв каната шахтной клети. По предварительным данным, погибли девять человек.