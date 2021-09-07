Берлин, , 01:21 — REGNUM Министр экономики Германии Петер Альтмайер почувствовал недомогание во время заседания в Бундестаге, его пришлось госпитализировать в клинику Charite, сообщает газета Bild со ссылкой на осведомленные источники.

Бундестаг karlherl

Сообщается, что инцидент произошел вечером во время заседания комитета по экономическим вопросам, которое проходило в гостинице The Ritz-Carlton. По данным газеты, на свое самочувствие Альтмайер жаловался еще до начала заседания. В настоящее время о состоянии здоровья политика неизвестно. Также неизвестен и характер заболевания у главы минэкономики ФРГ.

Агентство DPA добавляет, что сейчас Альтмайер получает необходимое лечение. Указывается, что у министра последнее время был очень интенсивный график в связи с грядущими в Германии выборами.