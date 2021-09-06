Нью-Дели, 7 сентября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Симптомы смертельно опасного вируса Нипах были выявлены у 11 человек в индийском штате Керала. Об этом 6 сентября сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж в эфире телеканала NDTV.

Cliff Гигантская летучая лисица (Pteropus vampyrus)

Отмечается, что накануне в штате умер 12-летний ребёнок, заразившийся вирусом Нипах, после чего медики штата начали проверку всех, с кем мог контактировать погибший. Всего проверку прошёл 251 человек, из них на карантине в медицинском колледже и больнице Кожикоде находятся 38 человек, у 11 человек наблюдаются ярко выраженные симптомы заболевания, вызванного вирусом. Уточняется, что состояние всех пациентов стабильное.

В районе Кожикоде, где проживал погибший от вируса Нипах ребёнок, и ещё в трёх соседних районах был усилен эпидемиологический надзор и введены повышенные меры безопасности.

Вирус Нипах был впервые выявлен в Малайзии в 1998 году, вакцины от него до сих пор нет. Заболевание, вызванное вирусом, вызывает воспаление головного мозга и респираторные заболевания. Летальность заболевания составляет до 70%. Всемирная организация здравоохранения назвала вирус одним из самых опасных в мире.

Переносчиками вируса Нипах являются летучие мыши-крыланы, которых чаще называют летучими лисицами. Эти рукокрылые питаются фруктами, и при поедании слюна заражённого животного попадает на фрукт. Поэтому власти категорически не рекомендуют есть надкусанные бананы, манго и другие фрукты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке опасного вируса Нипах в Индии.