Рамалла , 7 сентября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Удары по позициям палестинских группировок в различных районах сектора Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля, 6 сентября сообщает портал Donia Al Watan.

Иван Шилов ИА REGNUM Израильский пилот

По сведениям журналистов, атака стала ответом на пуски шаров с зажигательной смесью из сектора в сторону израильской территории. Военные Израиля ударили, в частности, по объектам к западу и северу от города Хан-Юнис в южной части Газы.

Израильская армия применила самолеты и беспилотные летальные аппараты. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября радиостанция «Аль-Акса» передала информацию о том, что на границе сектора Газа и Израиля был застрелен 26-летний палестинец. В израильской армии заявили, что огонь был открыт из-за действий протестующих, скопившихся у границы.