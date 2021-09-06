Москва, 7 сентября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. В России должен существовать механизм, который позволил бы банкам получать сведения из Единого реестра запрещенных сайтов при соблюдении определённых требований, считают в Роскомнадзоре. Об этом 7 сентября пишет газета «Известия».

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В ведомстве прокомментировали запрос из Центрального банка России, который ранее попросил предоставить финансовым организациям доступ к реестру, уточнив, что правовые основания для обращения должно чётко определять законодательство.

«Необходима разработка особого механизма для верификации как запрашиваемых данных, так и самих банковских структур, — сказал представитель регулятора. — Готовы принять участие в этой работе совместно с органами власти при непосредственном участии самих финансовых организаций».

Сейчас сведения из реестра не подлежат бесконтрольному распространению, однако в отдельных случаях они нужны банкам, например, для проверки принадлежности потенциальному клиенту домена из списка.

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