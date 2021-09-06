Бразилиа, 7 сентября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Исполнительный указ, направленный на борьбу с беспричинным удалением контента и профилей пользователей соцсетями, подписал президент Бразилии Жаир Болсонару. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба бразильского лидера в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Уточняется, что данная мера не запрещает удаление нежелательного контента вообще, а требует предоставить обоснование для такого рода действий. Цель указа — не допустить нарушений в отношении пользователей соцсетей в Бразилии и обеспечить их право на свободу слова.

Указом предусматривается восстановление удалённых аккаунтов и контента. Исполнительный указ президента имеет силу закона, но если в течение 120 дней он не будет одобрен парламентом, то утеряет силу.

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