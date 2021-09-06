Баренцбург, Норвегия, 7 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,1 были зарегистрированы у архипелага Шпицберген 6 сентября, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Шпицберген

Их эпицентр находился к северу от островов, а очаг залегал на глубине десяти километров. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции Малуку в восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0.