Подгорица, 7 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Черногория могла бы стать первым следующим новым членом Евросоюза, если бы над этой целью поработали все члены правящей коалиции. Такое мнение высказал посол Северной Македонии в Черногории Михайло Трпкоски 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мне кажется, что разногласия в структурах правящей коалиции уменьшают потенциал правительства, нужный для проведения реформ, и это замедляет процесс», — рассказал Трпкоски в интервью изданию Vijesti.

Македонский дипломат напомнил, что представители новых черногорских властей в ходе визитов в Брюссель заручились необходимой поддержкой, и теперь могут более интенсивно работать над проведением реформ, нужных для приема в Евросоюз, но необходимо, чтобы по этому поводу существовало единство в правящей коалиции.

Напомним, что ранее в Словении прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Во время встречи глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, что тот факт, что Евросоюз не продвинулся в процессе расширения, «вызывает сожаление».