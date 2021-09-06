Киев, 7 сентября, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Киевские власти предложили Соединённым Штатам создать зону свободной торговли, которая «укрепит экономику» и позволит финансировать войну. Об этом 6 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, — сказал он. — Потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги».

Кулеба добавил, что подобная инициатива реализована в Польше. Эта страна, по утверждению главы киевского МИД, зарабатывает деньги благодаря своей «сильной экономике», создаёт резервы и «тратит их потом на оборону».

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin Украина получит уже в 2021 году.