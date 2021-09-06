Кабул, 7 сентября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готово объявить состав нового правительства Афганистана, заявил представитель исламистов Ахмадулла Муттаки на своей странице в Twitter.

Афганистан

«Подготовка к провозглашению исламского правительства завершилась», — заявил он.

Представитель радикалов добавил, что состав нового кабинета министров будет оглашен уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддержит формирование нового правительства Афганистана, если оно будет отражать весь спектр афганского общества и учитывать интересы всех групп населения страны. По его мнению, только такой кабмин сможет обеспечить переход к мирной жизни в Афганистане.