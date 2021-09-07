Москва, 7 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Учреждения культуры Москвы подготовили специальную программу к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, которое будет отмечаться 11 ноября. Об этом 7 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фёдор Достоевский

Как отметила вице-мэр, по случаю круглой даты до конца 2021 года в городе будет проведено в общей сложности 179 мероприятий. В их рамках все желающие смогут послушать лекции ведущих исследователей творчества писателя, посетить его любимые места в Москве, а также принять участие в викторинах.

«Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн. Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждет еще 179 тематических событий — лекций, паблик-токов, экскурсий, выставок и кинопоказов», — сказала Сергунина.