Приштина, Сербия, 6 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Время работает не на Приштину, и поэтому диалог с Белградом нужно как можно скорее закончить. Такое мнение высказала 6 сентября бывший посол сепаратистского Косово в США, вице-председатель Демократической партии Косово (ДПК) Влера Читаку.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Поэтому, отметила Читаку, ДПК поддержит премьер-министра Альбина Курти в процессе диалога с Сербией.

«Мы поддержим премьера и будем требовать результатов», — заявила Читаку в эфире телеканала АTV.

Напомним, что 7 и 8 сентября в Брюсселе встретятся делегации Белграда и Приштины. Делегацию Белграда возглавит директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович. Делегацию Приштины возглавит первый вице-премьер Бесник Бислими.