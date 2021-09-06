Архипелаг Новая Земля, Архангельская область, 6 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. На дне Баренцева моря у Новой Земли обнаружено десятиметровое судно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

ИА REGNUM Архипелаг Новая Земля

Находку обнаружили участники экспедиции Северного флота и 12 Главного управления Минобороны России, проводимой при участии Русского географического общества.

«Возможно, что была обнаружена затонувшая 50-футовая шхуна «Енисей», которая обеспечивала работу экспедиции Петра Пахтусова и пропала в 1832 году», — сообщили в пресс-службе.

Исследования перспективных районов поиска проводится подводно-технической группой с 15 августа 2021 года. В группу входят специалисты работы со штатной современной гидроакустической, видео и робототехникой. В исследуемых районах могут оказаться затонувшие суда поморского и более позднего периода.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года на архипелаге Новая Земля был обнаружен подвид норвежского лемминга, изолированного 90 тысяч лет назад.