Скопье, 7 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Лесные пожары нанесли Северной Македонии ущерб на сумму 31,1 миллиона евро. Об этом сообщили 6 сентября представители государственного предприятия страны «Национальные леса».

Admoblkaluga.ru Посадка деревьев

Помимо уничтожения некоторых живописных лесных зон пожары нанесли ущерб лесному фонду. На озеленение территории уйдет по крайней мере два года. Полное восстановление лесов займет десятки лет.

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К 15 августа 2021 года было 150 пожаров сожгли 9907 га леса или 444 087 кубометра древесины. В большей степени от пожара пострадали хвойные леса. Отмечается, что сожженные леса стали факторов повышения температуры воздуха в стране.