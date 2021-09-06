Тирана, 6 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. В Албании 6 сентября вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с этого дня для въезда на территорию страны человеку необходимо подтвердить, что он не заражен коронавирусом. Для этого подойдет сертификат о вакцинации не старше двух недель или тест на антитела, подтверждающий перенесенный COVID-19, не старше шести месяцев.

C 11 часов вечера до 6 утра действует комендантский час. За нарушение мер по предотвращению распространения коронавируса предприятиям грозят штрафы в размере 100−700 тысяч лек, или от 160 до 1200 тысяч рублей.