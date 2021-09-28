Приштина, 28 сентября 2021, 08:36 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 27 сентября в рамках своего визита в Косово назвал «опасным театром» поездку посла России в Белграде Александра Боцана-Харченко к границе Косово в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Степановича 26 сентября.

KFOR. Косово
KFOR. Косово
Georgia National Guard

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поездку дипломата сравнили со спичкой, которая поджигает объекты институтов власти Косово — речь идет о недавнем поджоге центров регистрации Косово.

«Чего хотел русский посол на границе с Косово. Представьте себе американского посла, который бы пошел к границе и наблюдал за работой специальных подразделений», — заявил Рама.

Политик также заявил, что Косово вправе запрещать сербские номера на своей территории в рамках режима взаимности, а Сербия должна прекратить военные маневры на своей территории.

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