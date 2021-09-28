Приштина, Сербия, 28 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 27 сентября в рамках своего визита в Косово назвал «опасным театром» поездку посла России в Белграде Александра Боцана-Харченко к границе Косово в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Степановича 26 сентября.

Georgia National Guard KFOR. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поездку дипломата сравнили со спичкой, которая поджигает объекты институтов власти Косово — речь идет о недавнем поджоге центров регистрации Косово.

«Чего хотел русский посол на границе с Косово. Представьте себе американского посла, который бы пошел к границе и наблюдал за работой специальных подразделений», — заявил Рама.

Политик также заявил, что Косово вправе запрещать сербские номера на своей территории в рамках режима взаимности, а Сербия должна прекратить военные маневры на своей территории.