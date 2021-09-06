Горловка, ДНР, , 23:13 — REGNUM Район посёлка Гольмовский на северо-востоке Горловки (ДНР) 6 сентября подвергся гранатомётному обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Уточняется, что ВСУ вели стрельбу из подконтрольной им части посёлка Зайцево. По Гольмовскому они выпустили 15 боеприпасов из АГС, применяли и стрелковое оружие.

Напомним, за сутки 5 сентября украинские боевики дважды атаковали ДНР, выпустив по районам республики 12 единиц боеприпасов, если не считать боеприпасы калибра 12,7 мм и менее.

Обстрелу подвергся район села Ленинское. ВСУ применили подствольные гранатомёты, ручные противотанковые гранатомёты и станковые противотанковые гранатомёты, а также стрелковое оружие.

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