Белград, , 23:11 — REGNUM Каждый раз, когда черногорские власти пугали народ «великосербской политикой», это было только для того, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил председатель парламента Сербии Ивица Дачич 6 сентября.

Ивица Дачич Archive.government.ru

По мнению Дачича, события вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетине 5 сентября позорят черногорское государство.

«Почему они там не создали черногорскую православную церковь? Мило Джуканович коммунист, и его не интересует как сербская, так и черногорская православная церковь. Но никогда еще в истории не было так, чтобы дрались сербский и черногорский народы», — цитирует слова Дачича издание «Курир».

Дачич в очередной раз отметил, что Сербию не интересуют внутренние дела Черногории, но при этом ее интересует положение сербского народа в этой стране.

Напомним, что 4 сентября черногорские националисты устроили в Цетине беспорядки и заблокировали все подъезды к городу. Церемония интронизации митрополита Иоанникия 5 сентября в Цетиньском монастыре оказалась под угрозой. Тем не менее, в ночь на 5 сентября правительство Черногории приняло решение перевезти патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия в Цетине на вертолете.