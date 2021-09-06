Тольятти, Самарская область, 6 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Акрон», выступающий в Футбольной Национальной Лиге, объявил о заключении однолетнего контракта с 26-летним воспитанником московского ЦСКА Дмитрием Ефремовым.

ЦСКА

На данный момент «Акрон» с шестью очками после девяти сыгранных туров занимает семнадцатое место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги.

Дмитрий Ефремов покинул ЦСКА 18 февраля 2020 года, перейдя в «Урал» на правах свободного агента.

В составе московских «армейцев» Дмитрий Ефремов трижды становился победителем Российской Премьер-лиги в сезонах 2012/13, 2013/14 и 2015/16. Всего за «красно-синих» Ефремов провел 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.