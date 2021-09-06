Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В поселке Кажым Койгородского района Коми объявили аукцион на ремонт здания бывшего туберкулезного санатория. Как пишет со ссылкой на местную администрацию БНК, в здании планируют разместить детский сад.

Цитата из к/ф «Повелитель мух», реж. Гарри Хук. 1990. США Дети

Начальная цена контракта — 38,2 млн рублей, источник финансирования — средства муниципальных учреждений. Торги состоятся 15 сентября.

«Действующий детский сад в Кажыме был построен в 1964 году. Это деревянное здание, в котором отсутствуют водопровод и канализация, а пищеблок расположен на расстоянии 100 метров от учреждения, что вызывает неудобство при доставке еды», — пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Выльгорт Сыктывдинского района Коми открыли детский сад на 270 мест.