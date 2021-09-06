Идлиб, Сирия, , 22:50 — REGNUM О гибели в провинции Идлиб сирийского военного сообщил 6 сентября журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Бомбежки. Идлиб Qasioun-news.com

Он уточнил, что боевики устроили артиллерийскую атаку на район населённого пункта Маарет-Мухос (Идлиб, Сирия). В результате один сирийский военный погиб и один был ранен.

Добавим, что за сутки 5 сентября в зоне деэскалации «Иблиб» зафиксировано 23 нападения с позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): в провинции Идлиб 11 нападений, в провинции Латакия — восемь, в провинции Алеппо — три и в провинции Хама — два.

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