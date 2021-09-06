Подгорица, 6 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Люди, который обвиняют Сербскую православную церковь в том, что она занимается политикой, сами знают, что это ложь. Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий в интервью изданию «Светигора», которое было записано 4 сентября в Черногории и опубликовано 6 сентября.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

По словам патриарха Порфирия, церковь не может поддерживать какую-то политическую партию или настраивать симпатизантов одной партий против симпатизантов других. Тем не менее, продолжил глава Сербской православной церкви, существуют разные субъекты — и внутренние, и иностранные, которые воспринимают церковь как врага тех ценностей, в соответствии с которым живет современный человек — «вне Бога и против Бога». Эта система ориентиров, которую навязывает современный мир, находится в противоречии с евангельскими ценностями, считает патриарх Порфирий.

Так, по мнению патриарха Сербского, в Черногории существует много людей, которые подсознательно, не понимая универсальных христианских идеалов, идут по ошибочному пути.

«И чем больше ты им открываешь свое сердце, показываешь любовь, тем сильнее это им мешает, но мы не должны сдаваться. Раньше или позже эта любовь все перекроет», — завил патриарх Порфирий.

Напомним, что патриарх Порфирий 4 и 5 сентября находился с визитом в Черногории. Он участвовал в церемонии интронизации митрополита Черногорско-ПриморскогоИоанникия в Цетиньском монастыре 5 сентября. Накануне церемонии черногорские националисты полностью блокировали подъезды к городу, и патриарх и митрополит добрались до монастыря на вертолете.