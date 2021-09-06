Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В медучреждениях Коми сократили 251 койку для лечения больных COVID-19. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Mos.ru Койки

«В настоящее время в республике развернуто 2412 коек, заняты — 1523. Койки сокращены в республиканской больнице, инфекционной, в госпитале для ветеранов войн, в Интинской, Княжпогостской и Прилузской больницах», — сообщил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 220 человек, выздоровели 328.