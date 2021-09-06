Манчестер, Великобритания, 6 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить 24-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Донни ван де Бека. 6 сентября журналист Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «манкунианцев» рассчитывает на футболиста.

Донни ван де Бек

В прошедшем сезоне Донни ван де Бек принял участие лишь в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020 года из амстердамского «Аякса» за 39 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

После трех первых туров нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» с семью очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата.