Киев, , 22:32 — REGNUM Санкции США необходимы Украине против «газовой войны» со стороны России, заявил украинский президент Владимир Зеленский 6 сентября на встрече с делегаций американского Конгресса.

Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, Зеленский на встрече в Киеве поблагодарил членов Конгресса за «чёткое понимание угроз безопасности, которые несёт реализация проекта «Северный поток — 2».

Зеленский «Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено».

Зеленский, который побывал с визитом в США, заявил, что поддержание контактов Киева и Вашингтона («несколько дней назад мы были в вашей стране, а сегодня вы — здесь»), «свидетельствует о большой поддержке Украины» американской стороной.

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