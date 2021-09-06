Москва, 6 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. 6 сентября издание Torcedores сообщило, что в летнее трансферное окно московский ЦСКА предложил «Атлетико Минейро» 10 миллионов евро за 17-летнего бразильского нападающего Савио Морейру де Оливейру. Transfermarkt оценивает воспитанника «Атлетико Минейро» в 5 миллионов евро.

ЦСКА

На данный момент переговоры ЦСКА и «Атлетико Минейро» по трансферу бразильца приостановлены, так как сторонам не удалось согласовать трансфер до закрытия летнего трансферного окна.

Уже к семнадцати годам Савио принял участие в двенадцати матчах за «Атлетико Минейро» во всех турнирах на профессиональной уровне. В апреле следующего года бразильскому нападающему исполнится восемнадцать лет и он сможет перейти в иностранный клуб.