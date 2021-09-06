Бишкек, , 22:20 — REGNUM Президент Садыр Жапаров обсудил с муфтием Киргизии Замиром каары Ракиевым проблемы идеологической безопасности, межрелигиозной терпимости и религиозного образования. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 6 сентября.

Ислам. Четки Annabaa.org

Президент акцентировал внимание на том, что в целях предотвращения возможных угроз необходимо улучшить качество религиозного образования и подготовки кадров на академическом уровне.

«Роль Духовного управления мусульман в этом направлении очень важна. Необходимо усилить работу по сохранению и укреплению единства и многообразия культур народа страны, консолидации общества», — подчеркнул он.

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В свою очередь муфтий отметил, что из-за неграмотных пропагандистов население Киргизии впитывает в себя искаженные и отсутствующие в исламе идеи.

Также глава государства заявил, что уже сейчас при поддержке благотворительного фонда имени шейха Заеда бин Султана Аль Нахаяна из Объединенных Арабских Эмиратов реализуется проект строительства Исламской академии в городе Токмаке в Чуйской области Киргизии.

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