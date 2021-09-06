Ханты-Мансийск, 6 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. В Югре от коронавируса привиты более 542,3 тыс. жителей. Это почти 72% от тех, кого запланировано вакцинировать, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Вакцинация

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Как ранее сообщали в ведомстве, в ХМАО планируется привить 755 755 югорчан, или 60% взрослого населения.

Отмечается, что пункты вакцинации работают во всех муниципальных образованиях Югры до 22:00, включая выходные дни.