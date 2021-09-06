Москва, 6 сентября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. До закрытия летнего трансферного окна в России московский «Спартак» может подписать футболиста на позицию опорного полузащитника. Об этом 6 сентября сообщило издание «Чемпионат».

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После ухода Алекса Крала в лондонский «Вест Хэм» в «Спартаке» на позиции опорного полузащитника могут сыграть лишь Роман Зобнин, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс. При этом главный тренер «красно-белых» Руи Витория предпочитает использовать схему с двумя опорными полузащитниками.

На данный момент московский «Спартак» с семью очками идет на десятой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

29 августа «Спартак» объявил о трансфере 24-летнего бельгийского флангового защитника «Сент-Труйдена» Максимилиано Кофрие за 2,5 миллиона евро.