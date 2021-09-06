Воронеж, 6 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 6 сентября воронежский «Факел» объявил о повторном заключении с «Локомотивом» арендного соглашения по 20-летнему российскому нападающему Андрею Никитину. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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В прошедшем сезоне Андрей Никитин, выступая за «Факел», принял участие в 35-ти матчах Футбольной Национальной Лиги 2020/21, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В феврале «Локомотив» выкупил у «Факела» контракт Никитина за 112 миллионов евро. На данный момент стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

После девяти туров ФНЛ 2021/22 «Факел» с семнадцатью очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата.