Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Венесуэльская электронная исполнительница Arca в своих социальных сетях представила фанатам фрагмент нового коллаборативного трека с певицей Азелией Бэнкс под названием «All The Boys».

(сс) kaboompics Любимая музыка

Arca поделилась частичкой новой песни после того, как на прошлой недели ее ремикс на песню Леди Гаги «Rain On Me» попал в ремикс-альбом «Dawn Of Chromatica», переделанную версию прошлогодней пластинки известной поп-певицы «Chromatica».

https://www.instagram.com/p/CTeS6lGo_Pt/

Ранее также стало известно о том, что один из самых популярных на данный момент исполнителей The Weeknd заявил в своих социальных сетях о том, что хотел бы поработать с экспериментальной венесуэльской исполнительница. В своем твиттере она согласилась на предложение Абеля Тесфайе.