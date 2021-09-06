Arca представила фрагмент коллаборации с Азелией Бэнкс
Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Венесуэльская электронная исполнительница Arca в своих социальных сетях представила фанатам фрагмент нового коллаборативного трека с певицей Азелией Бэнкс под названием «All The Boys».
Arca поделилась частичкой новой песни после того, как на прошлой недели ее ремикс на песню Леди Гаги «Rain On Me» попал в ремикс-альбом «Dawn Of Chromatica», переделанную версию прошлогодней пластинки известной поп-певицы «Chromatica».
https://www.instagram.com/p/CTeS6lGo_Pt/
Ранее также стало известно о том, что один из самых популярных на данный момент исполнителей The Weeknd заявил в своих социальных сетях о том, что хотел бы поработать с экспериментальной венесуэльской исполнительница. В своем твиттере она согласилась на предложение Абеля Тесфайе.