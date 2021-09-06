Краснодар, 6 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. 6 сентября президент «Урала» Григорий Иванов опроверг о возможном переходе в екатеринбургскую команду 21-летнего воспитанник «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова: «Шапи в команде нет. Связывался ли «Краснодар» с нами? Никаких разговоров по Шапи у нас не было», — цитирует Иванова издание «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

В прошедшем сезоне Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 27-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился лишь четырьмя забитыми мячами.

На данный момент трансферная стоимость Сулейманова, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро. Текущее соглашение российского нападающего с «Быками» рассчитано до середины 2022 года.