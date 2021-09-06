Бишкек, , 21:51 — REGNUM Заместитель министра обороны Киргизии Нурлан Кирешеев на заседании профильного парламентского комитета объяснил, почему киргизская армия не стала вмешиваться в вооруженный конфликт, произошедший на границе с Таджикистаном в конце апреля 2021 года.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам представителя оборонного ведомства, вооруженные силы Киргизии не приняли участия в вооруженном противостоянии, поскольку Таджикистан не задействовал свою армию.

«Министерство обороны не вмешивается в приграничные конфликты. В том противостоянии принимали участие только силы пограничных служб Киргизии и Таджикистана», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора, расположенного в Баткенской области Киргизии.

Таджикские военные активно использовали автоматы, пулемёты, гранатомёты, миномёты, боевые вертолёты.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.