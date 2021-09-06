Минск, , 21:50 — REGNUM В применении Евросоюзом, США и их союзниками политических и экономических санкций к официальному Минску открылось потайное дно. Выступая 5 сентября в эфире государственного телевидения заместитель госсекретаря белорусского совбеза Владимир Арчаков заявил, что «в большинстве случаев инициаторы санкций — беглые оппозиционеры, которые получают от этого откаты, когда белорусские предприятия выдавливают с рынка литовские или польские конкуренты».

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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В итоговой воскресной новостной программе гостелеканала «Беларусь 1» Владимир Арчаков обзывал уехавших от репрессий за границу сограждан «беглыми» — так раньше называли сбежавших от рабства крепостных. Он обвинил их в стремлении «засунуть Белоруссию в безвозвратную дыру», а также получении коррупционного дохода («отката») от санкций, которые применяют к официальному Минску США, ЕС, Сербия, Украина и другие их союзники.

Замгоссекретаря белорусского совбеза заявил: «Инициаторы этих санкций — «беглые», получают откаты. Вот и вся подоплёка этих санкций».

«Причём понятно, что Запад их рано или поздно сольёт — уже сливает, и они погибнут в своих автокатастрофах», — добавил Арчаков.

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