Нижний Новгород, 6 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Подозреваемый в похищении девушки из Нижнего Новгорода С.В. рассказал следствию свою версию инцидента. По словам 39-летнего мужчины девушка провела более недели «в подвале гаража добровольно». Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot 6 сентября.

jhusemannde Наручники

По данным авторов канала, подозреваемый в похищении 23-летней девушки рассказал следователям, что «никаких насильственных действий с его стороны не было».

»Она сама была не против просидеть в подвале больше недели и регулярно заниматься сексом с новым знакомым. А в наручниках Е. Б. была, потому что подозреваемый постоянно заглядывал к ней на ролевые игры», — написал Life Shot.

Пострадавшая в ответ заявила, что «слова похитителя о том, что она сама залезла в подвал, абсурдны».

Напомним, нижегородку нашли 2 сентября в гараже, прикованную наручниками. Она пропала 24 августа 2021 года. Подозреваемого в похищении мужчину задержали 4 сентября. Он арестован на два месяца.

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