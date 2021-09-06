Лондон, 6 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. 6 сентября агент 29-летнего центрального полузащитника лондонского «Челси» и сборной Италии по футболу Жоржиньо Жоау Сантос сообщил, что его клиент хочет вернуться в Италию, где чувствует себя максимально уверенно и комфортно.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Жоржиньо перешел в «Челси» 14 июля 2018 года из «Наполи» за 57 миллионов евро. Текущее соглашение итальянца с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2022/23. В составе английской команды Жоржиньо стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21. В финале европейского клубного турнира «Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В составе сборной Италии Жоржиньо стал победителем Чемпионата Европы 2020. В финале подопечные Роберто Манчини обыграли сборную Англии.

В прошедшем сезоне Жоржиньо принял участие в 28-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.